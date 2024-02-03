Израильская армия через неделю уничтожила треть боевиков ХАМАС: что будет дальше

Израильская армия сейчас контролирует около 75% территории сектора Газа в рамках продолжающейся военной операции против группировки ХАМАС. Однако это не означает приближающейся операции к завершению.

Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире "Эспрессо".

"На данный момент ЦАХАЛ докладывает, что уничтожено 2/3 ХАМАС и, соответственно, разрушено 50% всех подземных тоннелей. ЦАХАЛ контролирует около 75% территории сектора Газа. Однако это не означает, что операция близится к концу", — сказал он.

Корнийчук заявил, что ситуация в Израиле и Секторе Газа перейдет в более усиленную фазу, поскольку сейчас начались разновекторные движения с точки зрения действий военных и партнеров Израиля.

"Также не меняются заявления высшего политического руководства Израиля, потому что там на сегодняшний день есть сложное правое и националистическое правительство, которое никогда не пойдет ни на какие уступки ХАМАС", — отметил посол Украины в Израиле.

Евгений Корнийчук добавил, что в отношении Рамаллы, Палестинской автономии также ведутся достаточно сложные переговоры, которые не приближают Израиль к окончанию боевых действий.

Напомним, 30 января израильские военные в Секторе Газы уничтожили или ранили половину боевиков группировки ХАМАС. Там заявили, что война будет продолжаться еще долго, пока они в конце концов не разобьют ХАМАС.

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