Израильская армия начала операцию на юге Сектора Газа

Движение израильской армии в этом направлении началось еще утром в субботу, 2 декабря.

Израильская армия начала действовать на юге Сектора Газа. В ЦАХАЛ обещают не менее мощную операцию, чем на севере этого региона.

Об этом в воскресенье, 3 декабря, сообщил начальник штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Галеви, передает The Times of Israel.

По его словам, движение израильской армии в этом направлении началось еще утром в субботу.

“Она [военная операция] будет не менее мощной, чем [операции на севере Газа], она будет иметь не меньшие результаты. Командиры ХАМАСа встретятся с ЦАХАЛом повсюду”, — заявил Галле, выступая перед войсками на юге Израиля.

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В течение дня в Интернете появлялись кадры, которые показывали израильские танки на юге Сектора Газа, в частности севернее города Хан-Юниса. ХАМАС также заявил о столкновениях с войсками в этом районе.

“У нас есть возможности сделать так же, как мы делали это с силой и тщательно на севере Сектора Газа. Мы делаем это сейчас на юге Сектора Газа, и мы также продолжаем углублять достижения на севере", – добавил начальник штаба ЦАХАЛ.

Напомним, министр обороны Израиля Йоав Галлант сообщил о возвращении военных к боевым действиям в Секторе Газа после того, как ХАМАС нарушил условия перемирия.

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