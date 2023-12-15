Израильская армия по ошибке убила трех бежавших от ХАМАСа заложников

ЦАХАЛ немедленно приступил к расследованию инцидента, обстоятельства которого все еще выясняются.

Израильские войска ошибочно идентифицировали как угрозу трех заложников, бежавших из плена боевиков ХАМСа, и открыли по ним огонь, убив их во время боев в Газе.

Об этом вечером в пятницу, 15 декабря, сообщил спикер Армии обороны Израиля, передает The Times of Israel.

"Это трагический инцидент, ЦАХАЛ берет на себя ответственность. Это район, где солдаты столкнулись со многими террористами, включая камикадзе, которые имели бомбы", — сказал контр-адмирал Даниэль Хагари.

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Отвечая на вопрос, как заложникам удалось сбежать из плена ХАМАС, Хагари сообщил, что военные считают, что "трое сбежали или были покинуты террористами, которые держали их в плену".

"После того, как они [заложники] были расстреляны, во время осмотра сразу же возникло подозрение по поводу личности погибших, и их тела были быстро переданы на экспертизу в Израиль, где заложники были идентифицированы", — пояснил спикер израильской армии.

"Это печальное и болезненное событие для всех нас, и ЦАХАЛ несет ответственность за все, что произошло", — подчеркнул он.

ЦАХАЛ немедленно приступил к расследованию инцидента, обстоятельства которого все еще выясняются. Тем временем новые протоколы идентификации заложников были переданы наземным силам, чтобы исключить повторение таких трагических событий.

Кем были убитые заложники

Заложники идентифицированы как Йотам Хаим, которого ХАМАС похитил из Кфар-Азы, и Самер Талалку, похищенный из Нир-Ама. Имя третьего заложника не было названо по просьбе его семьи.

Йотам Хаим был барабанщиком в стиле хэви-метал и был похищен из своего дома в кибуце Кфар-Аза 7 октября 2023 года.

Напомним, ХАМАС продолжает удерживать в Секторе Газа 132 заложника. Речь идет о 113 мужчинах и 19 женщинах.

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