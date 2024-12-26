Израильская авиакомпания El Al отменила рейсы в РФ после крушения с азербайджанским самолетом

Крупнейший авиаперевозчик Израиля El Al приостановил все свои рейсы из Тель-Авива в Москву как минимум на неделю, ссылаясь на "события в воздушном пространстве России".

Об этом пишет Times of Israel.

"В свете изменений в воздушном пространстве России, компания El Al приостанавливает свои рейсы по маршруту Тель-Авив–Москва. На следующей неделе будет проведена повторная оценка ситуации, после чего будет принято решение возобновлять ли полеты по данному маршруту", – говорится в заявлении авиакомпании.

В сообщении также говорится, что компания в ближайшее время направит пассажирам обновленную информацию о развитии событий.

Этот шаг был предпринят после того, как появилась информация, что причиной крушения пассажирского самолета Azerbaijan Airlines в казахстанском в Актау 26 декабря стала российская ракета "земля – воздух". Поврежденному самолету не позволили приземлиться ни в одном из аэропортов РФ, несмотря на запросы пилотов об аварийной посадке.

Читайте также: