Израильская авиация бьет по Газе после нападения боевиков на военных ЦАХАЛ — детали (видео)
В ХАМАС отрицали причастность к обстрелу и заявили, что соблюдают режим прекращения огня.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обновила серию авиаударов по центральным районам Сектора Газы.
Об этом сообщает аналитический портал Clash Report, а также The Times of Israel.
По данным источников, удары были нанесены по районам Дейр-эль-Балах и близлежащим населенным пунктам, где, по информации израильских военных, могут располагаться склады оружия и базы боевиков ХАМАС.
В то же время Армия обороны Израиля обвинила ХАМАС в нападении на город Рафах.
По информации ЦАХАЛ, боевики выпустили противотанковую ракету по израильским военным, которые занимались демонтажем инфраструктуры группировки. В ответ израильские силы нанесли удары по этому району.
В свою очередь, представители ХАМАС отрицали причастность к обстрелу и заявили, что соблюдают режим прекращения огня.
Палестинские СМИ сообщают о взрывах и раненых среди гражданского населения, однако точное количество пострадавших в настоящее время уточняется.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о возможном проведении американской военной операции против группировки ХАМАС в Секторе Газа после сообщений о казнях гражданских.
Также ранее говорилось, что США отвергли обвинения в том, что ХАМАС нарушил соглашение о прекращении огня с Израилем. В Вашингтоне подчеркнули, что процесс возвращения тел заложников затянулся из-за сложных условий на месте событий.
Тем временем Дональд Трамп назвал себя и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху «героями войны» .