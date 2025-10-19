Израильская авиация бьет по Газе после нападения боевиков на военных ЦАХАЛ — детали (видео)

Восстановление ударов по Газе Фото иллюстративное / © AFP

Реклама

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обновила серию авиаударов по центральным районам Сектора Газы.

Об этом сообщает аналитический портал Clash Report, а также The Times of Israel.

По данным источников, удары были нанесены по районам Дейр-эль-Балах и близлежащим населенным пунктам, где, по информации израильских военных, могут располагаться склады оружия и базы боевиков ХАМАС.

Реклама

Дата публикации 17:27, 19.10.25 Количество просмотров 19 Израиль возобновил удары по Газе и обвинил ХАМАС в атаке

В то же время Армия обороны Израиля обвинила ХАМАС в нападении на город Рафах.

По информации ЦАХАЛ, боевики выпустили противотанковую ракету по израильским военным, которые занимались демонтажем инфраструктуры группировки. В ответ израильские силы нанесли удары по этому району.

В свою очередь, представители ХАМАС отрицали причастность к обстрелу и заявили, что соблюдают режим прекращения огня.

Палестинские СМИ сообщают о взрывах и раненых среди гражданского населения, однако точное количество пострадавших в настоящее время уточняется.

Реклама

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о возможном проведении американской военной операции против группировки ХАМАС в Секторе Газа после сообщений о казнях гражданских.

Также ранее говорилось, что США отвергли обвинения в том, что ХАМАС нарушил соглашение о прекращении огня с Израилем. В Вашингтоне подчеркнули, что процесс возвращения тел заложников затянулся из-за сложных условий на месте событий.

Тем временем Дональд Трамп назвал себя и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху «героями войны» .