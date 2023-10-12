"Израильские спецслужбы заснули": бывший военный разведчик — о том, как ХАМАС пробрался в страну

По словам эксперта, Израиль должен был понять: если закроет дверь, ХАМАС войдет через окно. Так боевики и сделали.

Бывший глава аналитического отдела израильской военной разведки Йосси Купервассер считает, что палестинское исламское движение ХАМАС специально пыталось создать впечатление, что не намерен нападать. Боевики воздерживались от массивных атак и делали вид, что не заинтересованы в новой войне с Израилем, в то же время тайно разрабатывая планы нападения на страну.

Об этом аналитик рассказал изданию BILD во время обсуждения причин провала израильских спецслужб, что позволило сотням террористов проникнуть в страну и совершить атаку на израильтян.

"Израильские спецслужбы заснули. (...) Израиль не понимал истинной природы ХАМАСа, радикальной исламской фанатической организации. (...) Люди хотели верить, что ХАМАС хочет улучшить жизнь палестинцев в Секторе Газы. Что позволит тысячам палестинцев приезжать в Израиль работать, удовлетворит ХАМАС", — добавил Купервассер.

По его мнению, еще одной ключевой ошибкой Израиля стало доверие к собственной военной силе.

"Мы думали, что поскольку мы нашли решение проблемы их ракетных атак и ликвидировали тоннели, мы будем в безопасности. Мы должны были понять: если мы закроем дверь, они войдут через окно. И это именно то, что они сделали", — отметил Купервассер.

Отметим, что Израиль до сих пор приходит в себя от атаки террористов ХАМАСа, которым удалось не только прорвать границу, но и оккупировать несколько городов на юге страны, а также убить более тысячи мирных жителей.

Эксперты считают, что новая атака может быть уже с 5 направлений. Для этого уже есть первые предпосылки.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: На Израиль могут напасть с 5 направлений! Военные ЦАГАЛ в шоке

Читайте также: