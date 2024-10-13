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Израильские танки ворвались на территорию базы миротворцев ООН на юге Ливана

Израильские танки ворвались на территорию базы миротворцев ООН на юге Ливана

Израильская армия / Фото: Associated Press

Израильский премьер призвал ООН вывести миротворцев из зоны боевых действий.

В воскресенье, 13 октября, израильские танки прорвались через ворота базы миротворческих сил ООН на юге Ливана.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Организации Объединенных Наций.

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призвал ООН эвакуировать войска миротворческих сил UNIFIL из районов боевых действий в Ливане.

Несколько часов спустя миротворческие силы сообщили о том, что они назвали дополнительными нарушениями со стороны Израиля, в том числе атаку танками, насильственно проникшими через ворота базы.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони, которая обычно является одним из самых громких сторонников Израиля среди западноевропейских лидеров, разговаривала с Нетаньяху по телефону в воскресенье и осудила израильские атаки.

Италия имеет более тысячи военнослужащих в 10-тысячных силах UNIFIL, что делает ее одной из крупнейших стран, предоставляющих личный состав для миссии. Франция и Испания, каждый из которых имеет около 700 солдат, также осудили атаки Израиля.

Израильский премьер Нетаньяху в заявлении, адресованном генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, призвал ООН вывести миротворцев из зоны боевых действий.

"ЦАХАЛ неоднократно обращался с просьбой об этом [выведении миротворцев] и неоднократно получал отказ, что привело к предоставлению террористам "Хезболлы" живых щитов", — утверждает он.

Поддерживаемая Ираном боевая группировка Хезболла отрицает обвинение Израиля в том, что он использует близость миротворцев для защиты.

За последние дни пятеро миротворцев получили ранения в результате серии ударов, в большинстве случаев обвиняют израильские силы.

Напомним, ранее на северной границе Израиля была создана третья закрытая военная зона с начала наземной операции ЦАХАЛа в Ливане.

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