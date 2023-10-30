Израильские танки дошли в Газу и перерезали ключевой путь — СМИ

Спикер ЦАХАЛА подтвердил расширение наземной операции в Секторе Газы.
Жители Газы утверждают, что в понедельник, 30 октября, израильские танки дошли на окраину Сектора Газы и перерезали ключевую дорогу с севера на юг.
Об этом сообщают The times of Israel, Aljazeera.
Очевидцы рассказали, что видели тяжелую технику в Зайтунском районе.
"Они перерезали дорогу Салахединов и стреляют по любой машине, которая пытается по ней проехать", — говорит один из жителей.
По данным издания Aljazeera, сообщается о тяжелых стычках в этом районе.
"Израильские танки совершили вторжение к улице Салах ад-Дин, которая находится в центре мухафазы города Газа, на расстоянии примерно 3 км от ограждения Газы", — утверждают палестинские источники.
Footage shows IDF tanks striking suspicious vehicle на Salah a-Din road near Gaza City. pic.twitter.com/TtFR9mrMwk— Emanuel (Mannie), Fabian (@manniefabian) October 30, 2023
Военный корреспондент The times of Israel на своей странице в X опубликовал видео, на котором якобы видны израильские танки в Газе.
Пресс-секретарь ЦАХАЛа контрадмирал Даниэль Хагари подтвердил, что танки Израиля вошли в Газу.
Напомним, 29 октября The Jerusalem Post, опубликовав видео, сообщили, что солдаты ЦАХАЛа вошли в Сектор Газа.
С 27 октября солдаты ЦАХАЛа начали расширенное наземное наступление на Сектор Газы, достигнув нескольких километров вглубь прибрежного анклава.
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