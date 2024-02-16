Израильские военные нанесли удары по базам "Хезболлы" в Ливане

Недавно истребители ЦАХАЛ нанесли удары по трем военным комплексам "Хезболлы" в районах Кантара, Ярине и Тайбе на юге Ливана.

Об этом сообщает армия Израиля в сообщении в социальных сетях.

"ЦАХАЛ нанес удар по дополнительной инфраструктуре террористов Хезболлы в районе Лаббуне на юге Ливана", — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее сообщалось, что Израиль планирует взять под контроль границу между Сектором Газа и Египтом.

Кроме того, мы ранее информировали, что Израиль хочет увеличить оборонный бюджет, при этом одна из целей — обеспечение военного производства.

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