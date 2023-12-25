Израильские военные обнаружили тела пяти заложников в подземном тоннеле ХАМАС

Среди погибших трое солдат и два гражданских.
Армия обороны Израиля заявила, что военные обнаружили тела пяти погибших заложников в подземных туннелях боевиков ХАМАС на севере сектора Газа.
Об этом информирует Reuters.
Пресссекретарь ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что специалисты проводят экспертизу, чтобы выяснить, как именно заложники погибли.
"Мы проинформируем семьи, а затем, в зависимости от того, одобрят ли они, общественность", — сказал он.
Издание сообщает, что среди погибших трое солдат и двое гражданских, находившихся среди 240 человек, похищенных боевиками ХАМАС во время атаки на Израиль 7 октября.
Напомним, ранее сообщалось, что ХАМАС потерял контроль над значительной частью сектора Газа.
Кроме того, мы ранее информировали, что боевики ХАМАС отвергли предложение Израиля о прекращении огня.
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