Израильские военные придумали, как уничтожить тоннели ХАМАСа — WSJ

Меры по затоплению тоннелей водой из Средиземного моря являются одним из нескольких методов Израиля.

Израильские военные начали затапливать комплекс тоннелей ХАМАС в Газе. Таким образом, ЦАХАЛ хочет уничтожить подземный город боевиков.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на данные американских чиновников.

"Израильские военные начали закачивать морскую воду в огромный комплекс тоннелей Хамаса в Газе, согласно сообщению американских официальных лиц, информированных об операциях израильских военных. Это часть интенсивных усилий по уничтожению подземной инфраструктуры, которая лежит в основе деятельности группировки", — говорится в сообщении.

По словам американских чиновников, меры по затоплению тоннелей водой из Средиземного моря являются одним из нескольких методов, которые Израиль использует, чтобы попытаться уничтожить тоннели. Они добавили, что затопление тоннелей, вероятно, продлится несколько недель.

В США мнения по поводу целесообразности использования этого метода разделились. Одни считают, что использование морской воды может оказаться неэффективным и поставить под угрозу снабжение пресной водой в Газе. Другие должностные лица предполагают, что эта технология может помочь уничтожить часть сети туннелей.

Израильские военные сообщают, что они усиливают операции под землей на севере Газы и под южным городом Хан-Юнис. Между тем, в Министерстве обороны Израиля отказываются от комментариев.

Издание подчеркивает, что подземный лабиринт остается одним из главных вызовов для армии Израиля на пути к уничтожению военного потенциала Хамас как в районах, которые он контролирует над землей, так и в тех, где он до сих пор не действовал.

Ранее сообщалось, что премьер Израиля срочно прервал заседание правительства, чтобы поговорить с Путиным.

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