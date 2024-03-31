Израильские военные заявили, что убили "важного" командира Хезболлы во время авиаудара

По данным израильских спецслужб, Исмаил Али Аль-Зин являлся одним из командиров сил "Радуан". Он отвечал за обстрелы израильской территории.

Израильские военные заявили, что убили высокопоставленного командира боевой группировки Хезболла Исмаила Али Аль-Зина во время удара из израильского беспилотника в Ливане, в районе села Кунин. БпЛА нанес удар по автомобилю, где находился командующий.

Об этом сообщает Reuters.

Исмаила Аль-Зин командовал противотанковым ракетным подразделением Хезболлы Radwan.

"Аль-Зин отвечал за десятки атак противотанковыми ракетами против израильских гражданских лиц, общин и сил безопасности", — заявили израильские военные.

Известно, что ЦАХАЛ ликвидировал около 25 членов подразделения, а именно, по меньшей мере, трех командиров Хезболлы, которые играли ведущую роль в управлении операциями на юге Ливана.

Израиль уже сообщал, что боевая группировка Хезболла начала запускать ракеты с вершин холмов и сел на юге Ливана 8 октября 2023 года в поддержку своего палестинского союзника ХАМАС, который накануне совершил нападение на Израиль, что спровоцировало "жестокий ответ на Израиль. море".

"В результате обстрела Ливана Израилем погибли почти 270 боевиков Хезболлы, но также были убиты около 50 мирных жителей, в том числе детей, медиков и журналистов. Пострадали как UNIFIL, так и ливанская армия. США и другие страны стремились обеспечить дипломатическое решение перестрелки между Хезболлой". и Израилем. Однако боевая группировка заявила, что не прекратит огонь, пока в секторе Газа не будет введен режим прекращения огня", — напоминает Reuters.

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