Израильские военные заявили о ликвидации одного из командиров ХАМАСа

Армия обороны Израиля заявила, что в результате недавнего авиаудара в секторе Газа был убит командир батальона "Центральная Джабалия" ХАМАСа Ибрагим Биари. Кроме того, разрушены подземные террористические тоннели.

Об этом сообщает The Times of Israel.

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Военные ЦАХАЛа заявили, что в результате удара погибли Биари и несколько других террористов. Из-за обрушения тоннелей также разрушены несколько близлежащих зданий. Палестинская сторона заявляет о гибели не менее 50 человек.

По данным израильских военных, Биари был одним из командиров ХАМАС, ответственных за то, что 7 октября члены элитного подразделения Нухбы направили членов террористической группировки в Израиль.

В ЦАХАЛе заявляют, что авиаудар являлся частью "широкомасштабного удара" по боевикам ХАМАС и инфраструктуре, принадлежащей батальону "Центральная Джабалия" террористической группировки. Отмечается, что он взял под свой контроль несколько гражданских построек в этом районе.

"Удар нанес ущерб командованию и контролю ХАМАС в этом районе, а также его способности направлять военные действия против солдат ЦАХАЛа, действующих на всей территории сектора Газа", – говорится в заявлении армии.

Армия обороны Израиля в очередной раз призывает жителей этого района перебраться на юг ради своей безопасности.

Напомним, агентство Reuters сообщило, что Израиль начал наземную операцию на территории сектора Газа. Все что известно о ситуации между боевиками ХАМАС и Армией Израиля, читайте в материале.

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