Израильские ВВС нанесли удар по иранской тюрьме для политзаключенных (видео)

Самолет ВВС Израиля. / © Архів

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В ночь на воскресенье Израиль нанес мощный авиаудар по объектам в столице Ирана — в частности, были поражены входы в тюрьму "Эвин", где содержатся политические заключенные.

Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, назвав атаку "ударом беспрецедентной силы".

Видео с места событий, быстро распространившегося в соцсетях, показывает момент взрыва у главного входа в тюрьму. Учитывая характер удара, израильские источники предполагают, что его целью мог быть “сигнал” — дать шанс на побег пострадавшим от репрессий режима.

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Иранское государственное телевидение подтвердило удар по Эвину.

Печально известная тюрьма, расположенная в северном Тегеране, давно известна миру как место содержания политических заключенных, жестоких пыток и казненных по приговорам, вынесенным за оппозицию к правящей власти. Там в свое время находились нобелевские лауреатки Ширин Эбади и Наргес Мохаммади.

Израильский журналист Амит Сегаль в соцсети X (Twitter) назвал взрыв в Эвине знаком новой фазы противостояния:

"Этот удар - эскалация, поскольку теперь он нацеливается не только на иранские военные объекты, но и на иранские учреждения, которые угнетают собственный народ и непосредственно не затрагивают Израиль. Кажется, Израиль заиграет с идеей смены режима".

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Напомним, ранее в СНБО прокомментировали удары Израиля и США по Ирану.