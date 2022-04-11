Израильский бизнес не будет сотрудничать с Россией в обход санкций — посол Израиля в Украине

Израильский бизнес не будет сотрудничать с Россией в обход санкций — посол Израиля в Украине

У самого Израиля нет практики введения санкций.

Израильский бизнес не будет сотрудничать с РФ в обход антироссийских санкций, введенных странами Запада, несмотря на то, что законодательство Израиля не предусматривает санкционные механизмы, заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью журналисту Дмитрию Тузову.

"Позиция Израиля в отношении экономических антироссийских санкций была высказана нашим министром иностранных дел. Он сказал, что Израиль не будет действовать в обход западных санкций в отношении России. В рамках этой позиции действуют и израильские официальные структуры, и израильский бизнес, потому что если израильский бизнес будет действовать в обход западных, в первую очередь, американских санкций, ему придется заплатить высокую цену", — сказал посол.

По его словам, при этом у Израиля нет практики введения санкций.

"В законодательстве нет возможности применять какие-либо санкции против другой страны, и в истории Израиля такого не было. Еще раз хочу подчеркнуть, что Израиль не будет нарушать или каким-то образом будет действовать в обход тех санкций, которые были приняты", — подчеркнул Бродский.

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