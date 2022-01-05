Израильский стартап придумал, как создать натуральное молоко без животных, и собрал миллионное финансирование

Израильский стартап придумал, как создать натуральное молоко без животных, и собрал миллионное финансирование

В компанию вложились именитые компании.

Израильский стартап Remilk, работающий в области пищевых технологий, провел очередной раунд мобилизации капитала и собрал 120 миллионов долларов у группы инвесторов.

Об этом написало издание The Times of Israel.

Remilk надеется стать первой в мире компанией, поставляющей на рынок настоящие молочные продукты, из производства которых полностью исключен коров.

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Авив Вольф, один из основателей стартапа, уверен, что животные должны остаться в прошлом. "Последствия животноводства для нашей планеты разрушительны", — говорит он.

Технология, разработанная Вольфом и его научным партнером Ори Кохави, позволяет производить молочные белки, "химически идентичные" содержащимся в коровьем молоке. "Конечный продукт полностью похож на "настоящее молоко", только в нем нет лактозы, холестерина, гормонов роста и антибиотиков", — сказал Авив Вольф.

Перед тем как начать работу, предприниматели создали "карту" химического состава молока, оценив содержание жиров, лактозы и сахара, а также определив, что ключевым элементом является белок. Молочный белок получается с помощью встраивания одноклеточного микроба гена, отвечающего за его производство. Процесс микробной ферментации является масштабируемым и это позволяет увеличивать производство молочного белка, который затем высушивается и превращается в порошок.

По словам создателей, новая модель производства продуктов питания, по сравнению с существующей молочной промышленностью, будет в сто раз рациональнее с точки зрения использования ресурсов, в 25 раз эффективнее сырья и в 10 раз рациональнее с точки зрения потребления воды.

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