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Израильскую программу для слежения за террористами заподозрили в прослушивании Макрона: что известно о скандале с Pegasus

Израильскую программу для слежения за террористами заподозрили в прослушивании Макрона: что известно о скандале с Pegasus

Associated Press

Журналисты-расследователи получили 50 тысяч телефонных номеров из нескольких десятков стран, по которым годами могло вестись слежка.

Сразу 17 авторитетных СМИ провели совместное расследование и выяснили, что власти ряда авторитарных государств годами следили за журналистами, активистами и политиками с помощью шпионской программы Pegasus, которую поставляла израильская компания NSO Group. Одной из "жертв" слежки, по данным журналистов-расследователей, мог быть президент Франции Эммануэль Макрона, а заказчиком — Марокко. В то же время власти страны отвергают эти обвинения.

Совместное многомесячное расследование "проект Pegasus" проводили 17 правозащитных и медиа-организаций, среди которых британское издание The Guardian, французское Le Monde и американское The Washington Post.

Что такое Pegasus

Pegasus — это вредоносное программное обеспечение которое заражает устройства на базе iOS или Android и позволяет получить доступ к сообщениям, фотографий, электронных писем, информации о местоположении, а также активировать камеру и микрофон без ведома пользователя и тайно записывать звонки.

В отличие от большинства шпионских программ, это ПО не требует от пользователя никаких действий — ни перехода по ссылке, ни предоставления учетных данных. Для взлома программа использует уязвимость в коде, поэтому вирус проникает в телефон абсолютно незаметно для его владельца.

Как уверяет израильский разработчик NSO Group, программа предназначена только слежения за опасными преступниками и террористами и доступна лишь государственным органам власти. NSO Group разрабатывает продукты для военных, правоохранительных органов и спецслужб и утверждает, что "не эксплуатирует системы, которые она продает проверенным госклиентам, и не имеет доступа к данным своих клиентов".

© Associated Press
Associated Press

Как шпионаж по телефону повлек международный скандал

Журналисты-расследователи выяснили, что программу Pegasus могли использовать правительства не менее 10 стран: Азербайджана, Бахрейна, Венгрии, Индии, Казахстана, Марокко, Мексики, ОАЭ, Руанды и Саудовской Аравии. Больше всего программой пользовалось руководство Мексики.

В списке потенциальных "жертв" слежки числятся более 50 тысяч человек из 34 стран. Организации Forbidden Stories и Amnesty International получили перечень телефонных номеров, которые госклиенты NSO Group с 2016 года могли выбрать для наблюдения.

В списке нет имен, но журналисты установили данные более тысячи человек: среди них 65 бизнесменов, 85 правозащитников, около 600 политиков и чиновников разного уровня, в том числе министры, дипломаты, военные, несколько глав государств и премьер министров. Также в списке нашли данные 189 журналистов известных СМИ — CNN, New York Times, Le Monde и Al Jazeera и других. Среди них мексиканский журналист Сесилио Пинеда Бирт, чье имя включили в систему за несколько недель до его убийства в 2017году.

Вероятной "жертвой" слежки стал Макрон, а заказчиком — Марокко

В списке телефонных номеров, которые, вероятно, прослушивались через Pegasus, журналисты нашли один из личных номеров президента Франции Эммануэля Макрона и членов правительства страны. Заказчиком слежения за Макроном называют марокканские спецслужбы.

Французская газета Le Monde сообщила, что телефон Макрона, которым он регулярно пользуется с 2017 года, был занесен в реестр еще в марте 2019 года. В то же время ли действительно телефон французского лидера стал объектом хакерской атаки пока непонятно. Это станет известно только после отдельного расследования.

В Елисейском дворце уже заявили, что проведут соответствующее расследование, чтобы прояснить ситуацию, сообщает информагентство AFP. Если эта информация подтвердится, то ситуация будет "очевидно очень серьезной", предупредила администрация Макрона.

© Associated Press
Associated Press

Реакция стран

Марокко официально опровергло обвинения в слежке и прослушивании Макрона и других политиков, назвав расследование "фейковой, массовой и злонамеренной медиакомпанией". Кроме того страна пригрозила судебным иском и просит предоставить любые материальные и вещественные доказательства, подтверждающие опубликованную информацию.

Израильская компания NSO Group, которая является разработчиком Pegasus, также обнародовала официальное заявление, в котором указала, что заявления участников расследования безосновательны, строятся на утечке данных, которые никак не связан с клиентами Pegasus. В свою очередь представитель Израилю отметили, что государство не имеет доступа к информации, собранной клиентами NSO.

"NSO Group решительно отрицает ложные утверждения, сделанные в вашем отчете, многие из которых являются неподтвержденными теориями", — заявила компания через своего юриста.

Венгрия, Индия и Руанда также отрицали использование Pegasus для взлома телефонов частных лиц. Так, в заявлении офиса премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сказали, что не знают "ни о каком предполагаемом сборе данных", о котором спрашивают журналисты. "Ставили ли вы те же вопросы правительствам США, Великобритании, Германии и Франции? Если да, сколько они потратили времени, чтобы ответить, и как они ответили? Помогали вам какие-то спецслужбы с формулировками вопросов?" — говорится в заявлении венгерских властей.

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