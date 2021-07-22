Израильскую программу для слежения за террористами заподозрили в прослушивании Макрона: что известно о скандале с Pegasus

Журналисты-расследователи получили 50 тысяч телефонных номеров из нескольких десятков стран, по которым годами могло вестись слежка.

Сразу 17 авторитетных СМИ провели совместное расследование и выяснили, что власти ряда авторитарных государств годами следили за журналистами, активистами и политиками с помощью шпионской программы Pegasus, которую поставляла израильская компания NSO Group. Одной из "жертв" слежки, по данным журналистов-расследователей, мог быть президент Франции Эммануэль Макрона, а заказчиком — Марокко. В то же время власти страны отвергают эти обвинения.

Совместное многомесячное расследование "проект Pegasus" проводили 17 правозащитных и медиа-организаций, среди которых британское издание The Guardian, французское Le Monde и американское The Washington Post.

Что такое Pegasus

Pegasus — это вредоносное программное обеспечение которое заражает устройства на базе iOS или Android и позволяет получить доступ к сообщениям, фотографий, электронных писем, информации о местоположении, а также активировать камеру и микрофон без ведома пользователя и тайно записывать звонки.

В отличие от большинства шпионских программ, это ПО не требует от пользователя никаких действий — ни перехода по ссылке, ни предоставления учетных данных. Для взлома программа использует уязвимость в коде, поэтому вирус проникает в телефон абсолютно незаметно для его владельца.

Как уверяет израильский разработчик NSO Group, программа предназначена только слежения за опасными преступниками и террористами и доступна лишь государственным органам власти. NSO Group разрабатывает продукты для военных, правоохранительных органов и спецслужб и утверждает, что "не эксплуатирует системы, которые она продает проверенным госклиентам, и не имеет доступа к данным своих клиентов".

Associated Press

Как шпионаж по телефону повлек международный скандал

Журналисты-расследователи выяснили, что программу Pegasus могли использовать правительства не менее 10 стран: Азербайджана, Бахрейна, Венгрии, Индии, Казахстана, Марокко, Мексики, ОАЭ, Руанды и Саудовской Аравии. Больше всего программой пользовалось руководство Мексики.

В списке потенциальных "жертв" слежки числятся более 50 тысяч человек из 34 стран. Организации Forbidden Stories и Amnesty International получили перечень телефонных номеров, которые госклиенты NSO Group с 2016 года могли выбрать для наблюдения.

В списке нет имен, но журналисты установили данные более тысячи человек: среди них 65 бизнесменов, 85 правозащитников, около 600 политиков и чиновников разного уровня, в том числе министры, дипломаты, военные, несколько глав государств и премьер министров. Также в списке нашли данные 189 журналистов известных СМИ — CNN, New York Times, Le Monde и Al Jazeera и других. Среди них мексиканский журналист Сесилио Пинеда Бирт, чье имя включили в систему за несколько недель до его убийства в 2017году.

Вероятной "жертвой" слежки стал Макрон, а заказчиком — Марокко

В списке телефонных номеров, которые, вероятно, прослушивались через Pegasus, журналисты нашли один из личных номеров президента Франции Эммануэля Макрона и членов правительства страны. Заказчиком слежения за Макроном называют марокканские спецслужбы.

Французская газета Le Monde сообщила, что телефон Макрона, которым он регулярно пользуется с 2017 года, был занесен в реестр еще в марте 2019 года. В то же время ли действительно телефон французского лидера стал объектом хакерской атаки пока непонятно. Это станет известно только после отдельного расследования.

В Елисейском дворце уже заявили, что проведут соответствующее расследование, чтобы прояснить ситуацию, сообщает информагентство AFP. Если эта информация подтвердится, то ситуация будет "очевидно очень серьезной", предупредила администрация Макрона.

Associated Press

Реакция стран

Марокко официально опровергло обвинения в слежке и прослушивании Макрона и других политиков, назвав расследование "фейковой, массовой и злонамеренной медиакомпанией". Кроме того страна пригрозила судебным иском и просит предоставить любые материальные и вещественные доказательства, подтверждающие опубликованную информацию.

Израильская компания NSO Group, которая является разработчиком Pegasus, также обнародовала официальное заявление, в котором указала, что заявления участников расследования безосновательны, строятся на утечке данных, которые никак не связан с клиентами Pegasus. В свою очередь представитель Израилю отметили, что государство не имеет доступа к информации, собранной клиентами NSO.

"NSO Group решительно отрицает ложные утверждения, сделанные в вашем отчете, многие из которых являются неподтвержденными теориями", — заявила компания через своего юриста.

Венгрия, Индия и Руанда также отрицали использование Pegasus для взлома телефонов частных лиц. Так, в заявлении офиса премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сказали, что не знают "ни о каком предполагаемом сборе данных", о котором спрашивают журналисты. "Ставили ли вы те же вопросы правительствам США, Великобритании, Германии и Франции? Если да, сколько они потратили времени, чтобы ответить, и как они ответили? Помогали вам какие-то спецслужбы с формулировками вопросов?" — говорится в заявлении венгерских властей.

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