Израильтяне 11-ю неделю подряд митинговали против судебной реформы: полиция применила водометы

В городе Пардас-Хана-Каркур полицейские пытались разогнать протестующих.
В субботу, 18 марта, израильтяне вышли на митинг против реформирования судебной системы. Жители страны протестуют уже 11 субботу подряд.
Об этом сообщает Associated Press.
Самая большая демонстрация прошла в Тель-Авиве. Там десятки тысяч человек вышли на улицы с израильскими флагами, транспарантами и даже дорожными знаками с надписью "Тупик!" и "Риск впереди!".
В других городах государства прошли менее масштабные протесты. Но в Пардас-Хана-Каркуре, на севере Израиля, полиция пыталась разогнать митингующих, использовав водометы.
Напомним, президент Израиля Беньямин Нетаньяху, а также его правые и религиозные союзники надеются принять закон, уменьшающий полномочия Верховного суда по принятию решений против законодательной и исполнительной власти. Согласно документу, законодателям предоставляется больше полномочий по назначению судей.
Критики реформы убеждены, что нововведение ослабит суды, поставит под угрозу гражданские свободы и навредит экономике. По мнению протестующих, судебная реформа угрожает демократическим ценностям Израиля. А вот сторонники реформы уверены, что суд нужно избавить от чрезмерного вторжения в политику.
Ранее мы сообщали, что тысячи французов протестовали в Париже на фоне решения правительства по "пенсионной реформе". Без стычек между полицейскими и митингующими не обошлось.
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