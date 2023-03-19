Израильтяне 11-ю неделю подряд митинговали против судебной реформы: полиция применила водометы

В субботу, 18 марта, израильтяне вышли на митинг против реформирования судебной системы. Жители страны протестуют уже 11 субботу подряд.

Об этом сообщает Associated Press.

Самая большая демонстрация прошла в Тель-Авиве. Там десятки тысяч человек вышли на улицы с израильскими флагами, транспарантами и даже дорожными знаками с надписью "Тупик!" и "Риск впереди!".

В других городах государства прошли менее масштабные протесты. Но в Пардас-Хана-Каркуре, на севере Израиля, полиция пыталась разогнать митингующих, использовав водометы.

Израильтяне вышли на протесты

Израильтяне вышли на митинги

Израильтяне вышли на митинги / Фото: Associated Press

Напомним, президент Израиля Беньямин Нетаньяху, а также его правые и религиозные союзники надеются принять закон, уменьшающий полномочия Верховного суда по принятию решений против законодательной и исполнительной власти. Согласно документу, законодателям предоставляется больше полномочий по назначению судей.

Критики реформы убеждены, что нововведение ослабит суды, поставит под угрозу гражданские свободы и навредит экономике. По мнению протестующих, судебная реформа угрожает демократическим ценностям Израиля. А вот сторонники реформы уверены, что суд нужно избавить от чрезмерного вторжения в политику.

Ранее мы сообщали, что тысячи французов протестовали в Париже на фоне решения правительства по "пенсионной реформе". Без стычек между полицейскими и митингующими не обошлось.

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