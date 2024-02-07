"Израилю будет нелегко согласиться": какой ответ ХАМАС дал на соглашение о перемирии в Газе

Соглашение о прекращении огня в Газе рассматривается США как наиболее реалистичный путь к снижению напряженности в других регионах.

ХАМАС заявляет, что дал свой ответ на рамочное предложение о новом прекращении огня в Газе. Детали соглашения, предложенного Израилем, США, Катаром и Египтом, пока не разглашаются.

Об этом пишет BBC.

Ранее сообщалось, что соглашение предусматривает шестинедельное перемирие, в ходе которого будут обменены больше израильских заложников на палестинских заключенных. Израиль и США заявили, что пересматривают ответ ХАМАС.

Находящийся на Ближнем Востоке государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в среду, 7 февраля, обсудит ответ ХАМАСа с официальными лицами в Израиле.

Хотя Блинкен не дал никаких указаний на то, как США оценивают ответ, президент Джо Байден назвал его "немного слишком жестким", предполагая, что израильскому руководству будет нелегко согласиться с тем, что просит группировка.

Высокопоставленный представитель ХАМАС сообщил ВВС, что группа представила "положительное видение" в ответ на рамки, но попросила внести некоторые поправки, связанные с восстановлением Газы, возвращением ее жителей в свои дома и обеспечением тех, кто был вынужден покинуть свои дома.

По словам чиновника, ХАМАС также попросил внести изменения, касающиеся лечения раненых, включая их возвращение домой и перевод в больницы за границей.

Предложение было направлено ХАМАСу около недели назад, но ее представитель сообщил информационному агентству Reuters, что ответ был дан только во вторник, 6 февраля, поскольку некоторые его пункты были "нечеткими и двусмысленными".

Премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани назвал ответ ХАМАСа в целом "положительным".

Читайте ведущие новости дня:

Конфликт в Газе был спровоцирован беспрецедентным трансграничным нападением боевиков ХАМАС на юг Израиля 7 октября, в результате которого погибли около 1300 человек и еще около 250 были взяты в заложники. По данным министерства здравоохранения Газы, которое находится под контролем ХАМАСа и заблокировано Израилем и Египтом с 2007 года, с тех пор в Газе погибли более 27 500 человек.

ХАМАС запрещен как террористическая организация в нескольких странах.

Во время недельного перемирия в конце ноября было освобождено 105 израильских и иностранных заложников в обмен на 240 палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.

Время заключения любого нового соглашения может быть осложнено заявлениями, сделанными в начале этой недели израильскими военными о том, что военные "достигаются прогресса" в охоте на лидера ХАМАСа в Газе Яхью Синвара.

В то же время, премьер-министр Беньямин Нетаньяху находится под сильным внутренним давлением с требованием освободить остальных заложников. Растущее чувство регионального кризиса также добавляет срочности визита Блинкена в израильский город Тель-Авив, куда он прибыл в поисках прогресса в заключении соглашения.

США все больше пытаются остановить региональную эскалацию после того, как на прошлой неделе в Иордании в результате удара беспилотника погибли трое американских солдат. Вашингтон ответил воздушными ударами по поддерживаемым Ираном боевикам в Сирии и Ираке и предупреждает, что это еще не конец.

Соглашение о прекращении огня в Газе рассматривается США как наиболее реалистичный путь к снижению напряженности в других регионах. Во вторник, 6 февраля, Израиль подтвердил, что 31 из 136 остающихся в Газе заложников были убиты.

Контрадмирал Даниэль Хагари, представитель Армии обороны Израиля ( ЦАХАЛ ), заявил, что их семьи были проинформированы, и что власти будут продолжать настаивать на возвращении остальных заложников.

"Это наша моральная обязанность, национальная обязанность и международная обязанность, это наш компас, и именно так мы будем продолжать действовать", — сказал Хагари.

Читайте также: