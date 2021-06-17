Изрубил на 1000 кусочков: в Испании вынесли приговор каннибалу, который съел собственную мать

Испанец задушил свою мать во время ссоры, а затем разрезал ее тело столярной пилой и двумя кухонными ножами.

Испанца Альберто Санчеса Гомеса приговорили к 15 годам и 5 месяцам заключения за убийство и поедание собственной матери, с которой он жил в одной квартире в Мадриде.

Об этом со ссылкой на мадридскую прокуратуру в среду, 16 июня, сообщает CNN.

Отмечается, что в начале 2019 года злоумышленник задушил Марию Соледад Гомес во время ссоры, а затем разрезал ее тело с помощью столярной пилы и двух кухонных ножей.

Некоторые куски он поместил в пластиковые пакеты и выбросил, а другие ел в течение не менее 15 дней.

Мужчине, которому сейчас 28 лет, дали 15 лет за убийство и 5 месяцев за осквернение трупа. Он также должен будет выплатить своему брату 60 тысяч евро компенсации.



Местные СМИ окрестили Санчеса "каннибалом Лас-Вентаса" в честь района Мадрида, в котором он проживал со своей матерью.

Как сообщалось, во время следствия молодой человек утверждал, что он переживал "психотический эпизод", когда убивал и резал свою мать, однако присяжные ему не поверили.

Полицейские арестовали Гомеса в феврале 2019 года, суд над ним начался в апреле. По словам правоохранителей, останки жертвы нашли в пищевых контейнерах Tupperware в морозильной камере.

Местные СМИ писали, что кости лежали в ящиках в квартире, а голова, руки и сердце — на кровати. По данным журналистов, тело женщины было изрезано на более чем 1000 крошечных кусочков. Сам парень признался, что ел маму "понемногу со своим домашним псом".

Голливудского актера обвиняют в каннибализме – "Секретные материалы"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку