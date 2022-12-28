Изуродованное тело украинца нашли в Польше: первые детали жестокого преступления

В Польше нашли изуродованное тело мужчины, который, вероятно, является украинцем, в одном из кварталов Мазовецкого воеводства. Там, вероятнее всего, произошло жестокое убийство.

Об этом сообщает rmf24.pl

Тело погибшего было очень сильно изуродовано множественными ножевыми ранениями на спине и груди. На месте много часов работали сотрудники криминальной милиции и следователи местной районной прокуратуры.

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"Пока мы находимся на стадии назначения дат вскрытия. Будем надеяться, что это произойдет сегодня, а может, и завтра", — сообщила пресс-секретарь окружной прокуратуры в Остроленке Эльжбета Лукасевич.

Пока что по делу никто не арестован. Известно только, что пострадавший несколько лет жил в Польше.

Польские журналисты предполагают, что жертвой является 55-летний мужчина, работавший на местном молочном кооперативе. Он снимал квартиру, где и нашли его тело.

Напомним, поляк спас женщину, которая упала на рельсы перед скоростным поездом.

Как сообщалось, в Польше женщина обвинила своего мужчину в отношениях с беженкой из Украины. Якобы после того, как пара приняла у себя украинцев, ее муж начал ухаживать за 31-летней женщиной. Полька утверждает, что из-за конфликта с мужчиной она осталась без крова, поскольку до этого она жила в его квартире. Женщина говорит, что она хочет, чтобы мужчина вернул ей деньги, которые она вложила в ремонт квартиры.

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