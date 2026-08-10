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Извержение Этны остановило авиарейсы: облако вулканического пепла накрыло небо над Сицилией
Из-за нового извержения вулкана Этна в Италии приостановили прием рейсов в аэропорту Катания — вулканический пепел попал в воздушное пространство над городом.
В понедельник, 10 августа, авиарейсы, прибывающие в аэропорт Катания на востоке Сицилии, временно приостановили из-за облака вулканического пепла от Этны. Ограничения действовали по меньшей мере до 15:00 по Гринвичу (18:00 по киевскому времени).
Об этом сообщил оператор аэропорта SAC, пишет Reuters.
Что известно о ситуации с вулканом
Пассажирам рекомендовали перед поездкой в аэропорт проверить статус своего рейса непосредственно в авиакомпании. В администрации отметили, что ситуацию постоянно контролируют, а дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от активности вулкана и погодных условий.
По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV), текущая фаза извержения Этны продолжается из отверстий на высоте около 2750 и 2360 метров. Вулкан выбрасывает скамью, формирующую новые лавовые поля.
В то же время, авиационное предупреждение INGV относительно вулканического пепла остается на самом высоком, красном уровне. Это означает, что извержение представляет опасность для авиации из-за наличия пепла в воздухе.
Этна — один из самых активных вулканов мира. Из-за его регулярных извержений и выбросов пепла работу аэропорта Катания, который является одним из самых загруженных в Италии, периодически ограничивают.
Ранее на Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна, выбросившего мощное облако пепла из кратеров на вершине. Из-за активности вулкана для авиации ввели самый высокий уровень опасности, поскольку пепел может повлиять на воздушное сообщение. Аэропорт Катания продолжал работать, однако пассажиров предупредили о возможных задержках и отмене рейсов. Власти также усилили меры безопасности возле вулкана и запретили приближаться к лавовым потокам ближе чем на 50 метров.