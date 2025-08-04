Извержение на Камчатке: вулкан активизировался недалеко от базы испытания "Орешника"

Российский ракетный комплекс «Орешник» / © ТСН

Реклама

Землетрясение, которое произошло 30 июля на Камчатке в России, спровоцировало активность сразу нескольких вулканов, в частности Ключевской сопки — одного из самых высоких активных вулканов Евразии. Всего в 30 км от него расположен военный городок Ключи и авиабаза, имеющая непосредственную связь с ракетными испытаниями РФ.

Об этом пишет NV.

Поселок Ключи граничит с полигоном Кура — отдаленной территорией, выполняющей роль цели для межконтинентальных баллистических ракет (МКБР), запускаемых из других регионов России на расстояние более 5000 км. Там проводятся исследования и анализ точности попаданий ракет типа РС-26 «Рубеж», которая, по данным британской разведки, является модификацией ракеты «Орешник».

Реклама

Первое попадание ракеты РС-26 в полигон Кура было зафиксировано в 2012 году. Над обеспечением испытаний работают подразделения, дислоцированные в районе Ключи-20 — в частности, 43-я отдельная научно-испытательная станция Минобороны РФ. Ее оснастка содержит современные системы наблюдения, РЛС и высокоточное измерительное оборудование.

США еще с 1970-х годов ведут наблюдение за полигоном Кура. В частности, на авиабазе Eareckson Air Station на Аляске работает радар Cobra Dane, главной задачей которого является мониторинг запусков и ударов по полигону возле Ключей.

Функционирование военной инфраструктуры поддерживает также активно используемый и в 2025 году аэродром в Ключах.

По состоянию на 3 августа эвакуация из города не объявлена. Однако местные власти предостерегают население быть наготове в случае обострения ситуации.

Реклама

Напомним, 30 июля Россию всколыхнуло самое мощное за последние 70 лет землетрясение. Толчки магнитудой 8.8 произошли в Тихом океане, в 126 км от российского Петропавловска-Камчатского.

Землетрясение спровоцировало цунами — соответствующая угроза была объявлена для ряда стран мира.

2 августа на Камчатке началось извержение вулкана Крашенинникова, выбросившего пепел высотой в несколько километров.