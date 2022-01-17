Извержение подводного вулкана: в Перу двое отдыхающих погибли из-за гигантских волн

Последствия извержения вулкана почувствовали несколько стран.

Первые жертвы подводного вулкана: в Перу два человека погибли на пляже из-за вызванных огненной горой гигантских волн.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 17 января.

Последствия извержения вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай в Тихом океане почувствовали несколько стран. В Японии из-за волн в порту перебрасывало лодки. Власти страны издали распоряжение об эвакуации более 200 тысяч человек. В городах уже образовались пробки.

Такая же ситуация и в Чили. Там эвакуируют жителей нескольких прибрежных селений. Затопило улицы и несколько городов на перуанском побережье. Людям там приходится передвигаться на лодках. В США пока наблюдают лишь небольшой шторм на море. Однако рекомендуют своим людям держаться подальше от берега.

В Перу два человека погибли из-за волн извержения вулкана

Извержение подводного вулкана произошло в субботу. Шлейфы вулканического газа, дыма и пепла поднимались на 20 км. По данным издания, волны обрушились на японское побережье через несколько минут после того, как было объявлено предупреждение японского метеорологического управления о цунами.

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