Извержение вулкана Этны засняли со спутника (яркие фото)

Вулкан Этна / © Pixabay

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Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало уникальные спутниковые снимки вулкана Этна, сделанные аппаратом Sentinel-2C.

Об этом сообщает Copernicus.

На них зафиксировано мощное извержение, произошедшее 2 июня 2025 года. Этна, самый высокий действующий вулкан Европы, расположенный на острове Сицилия, обычно проявляет активность несколько раз в год, но это извержение выделилось особой силой.

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Столб пепла и дыма, который поднялся над вершиной вулкана, достиг высоты около 6500 метров, создавая впечатляющее зрелище, зафиксированное на фото. Извержение произошло в юго-восточном кратере — одном из самых активных в последние годы. По данным Итальянского национального института геофизики и вулканологии, извержение сопровождалось пирокластическим потоком — лавиной из раскаленных пород, газа и пепла, возникшей из-за обвала материала со склонов.

Спутниковые снимки были сделаны через несколько минут после начала извержения. На изображениях видно густой столб пепла, который частично скрыт в пирокумулятивном облаке, двигающемся на запад вглубь Сицилии. Особенно интересно композитное изображение в ненастоящих цветах, где четко просматривается интенсивная тепловая сигнатура лавовых потоков, спускающихся в долину Валле-дель-Бове.

Хотя извержение вызвало незначительные перебои в работе аэропорта Катании, пока угрозы для жителей не зафиксировано. Ученые продолжают пристально следить за вулканом, чтобы оперативно реагировать на изменение ситуации.

Что известно о вулкане

Вулкан Этна — один из самых активных в мире, и его извержения происходят довольно часто, но обычно не вызывают серьезных разрушений или травм. На его склонах насчитывается от 200 до 400 кратеров, причем примерно каждые три месяца активизируется один из них. Высота вулкана колеблется в пределах от 3326 до 3350 метров, меняясь после каждого извержения.

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Последнее значительное извержение произошло в феврале этого года, когда облака вулканического пепла привели к перенаправлению десятков авиарейсов из аэропорта Катании в другие города.

Самое сильное и разрушительное извержение в истории Этны произошло в 1669 году — тогда лавовые потоки и землетрясения разрушили 14 населенных пунктов. Из-за этой катастрофы погибло около 20 тысяч человек, а многие потеряли жилье.