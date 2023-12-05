Извержение вулкана Марапи: спасатели назвали количество пропавших без вести туристов

Сотни индонезийских спасателей пытаются найти десяток туристов, пропавших без вести после извержения вулкана Марапи.

Об этом пишет The Guardian.

Было подтверждено, что 13 человек погибли. Спасательным работам по поиску пропавших мешают плохая погода и последующие извержения.

Мертвых туристов обнаружили в понедельник у кратера горы Марапи на острове Суматра. Представители спасательных служб сообщили об 11 смертельных случаях в тот же день и еще о двух во вторник. Остальные были найдены живыми и снесены с горы.

Спасатели несут альпиниста, пострадавшего в результате извержения / Фото: Givo Alputra/AP

В воскресенье вулкан выбросил в небо башню пепла высотой 3000 метров – выше вулкана.

"Общее число погибших сейчас составляет 13 человек. Десять пропавших без вести туристов все еще разыскиваются", — сказал Абдул Малик, глава поисково-спасательного агентства Паданга, добавив, что тела еще двух погибших туристов были найдены поздно вечером в понедельник.

По его словам, пятеро погибших спустили с горы для опознания, а восемь тел были найдены и снесены в мешках для трупов, сказал он.

Столб пепла после извержения вулкана Марапи / Фото: из соцсетей

На изображениях, опубликованных национальным поисково-спасательным агентством Басарнас, видно, как спасательная команда из шести человек в оранжевых куртках и касках несет тело вниз по склону вулкана. По словам официальных лиц, во вторник утром вулкан все еще извергался, что усложняло спасательные работы более 200 человек.

Ахмад Рифанди, глава наблюдательной должности Марапи, сообщил во вторник агентству France-Presse, что наблюдал пять извержений с полуночи до 8 утра по местному времени. "Марапи по-прежнему очень активен. Мы не можем видеть высоту колоны, потому что она закрыта облаком", — сказал он.

Глава индонезийского вулканологического агентства Хендра Гунаван сообщил, что Марапи с 2011 года находится на втором уровне четырехуровневой системы оповещения, а вокруг кратера введена трехкилометровая зона отчуждения.

Родственники все еще ждали обновления в информационном центре у подножия горы. "Я останусь здесь, пока не услышу какие-то новости", — сказал Дасман, отец пропавшего туриста Закира Хабиби. "Я все еще надеюсь, что мой сын выживет".

Последствия извержения вулкана Марапи / Фото: Associated Press

В общей сложности официальные лица зарегистрировали 75 туристов, совершавших походы на гору с субботы, из них сначала было зарегистрировано 49 человек, некоторые из которых получили ожоги и переломы.

По словам спасателей, поиски будут продолжаться семь дней.

По словам Эка Пурнамасари, сотрудника медицинского подразделения полиции Западной Суматры, погибшие подверглись серьезным ожогам, а судебно-медицинские работники готовились опознать погибших по стоматологическим данным, отпечаткам пальцев или по отметкам на их телах.

Напомним, гора Марапи, что означает "Гора огня" — самый активный вулкан на острове Суматра. Индонезия испытывает частую сейсмическую и вулканическую активность из-за своего расположения на Тихоокеанском "Огненном кольце", где сталкиваются тектонические плиты. На территории архипелага находится около 130 действующих вулканов.

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