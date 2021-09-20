Извержение вулкана на Канарах: лава наступает на дома, тысячи людей эвакуируют

Лава продвигается со скоростью 700 м/ч и уже разрушила сотни домов.

Через извержение вулкана Тенегия на испанском острове Пальма в Атлантическом океане местные власти эвакуировали около 5000 человек.

Об этом сообщает в понедельник, 20 сентября, местное издание El Pais.

Эвакуация людей на острове Ла-Пальма началась накануне, поскольку специалисты, которые отслеживают сесйсмичну активность, заблаговременно предупредили о землетрясении и угрозе извержения вулкана, указав эпицентр стихийного бедствия с точностью около 300 метров.

Лава продвигается со скоростью 700 м/ч и, по данным на утро понедельника, уже разрушила сотни домов в Эль-Пасо. Также раскаленные потоки перекрыли движение на семи автодорогах, которые теперь закрыты для проезда.

Con motivo de la # ErupciónLaPalma hay 7 carreteras cortadas en ambos sentidos.



✔LP301 y LP212 en El Paso

✔LP214, LP211 y LP213 en Los llanos de Aridane

✔LP105 en San Andrés

✔LP2 en Tajuya



Estamos alertando de las incidencias en los puntos conflictivos. pic.twitter.com/v3sJw4kFIm — Guardia Civil (@guardiacivil) September 20, 2021

Всего с острова планируют эвакуировать до 10 000 человек, половина из них уже доставили в безопасные места. Среди эвакуированных — туристы, которые отдыхали на острове.

Директор Института вулканологии Канар Немесио Переса сообщил, что извержение на Ла -Пальми может продолжаться "несколько недель или несколько месяцев", объяснив, что продолжительность будет зависеть от количества магмы, которая накопилась в "резервуаре" вулкана.

TV en DIRECTO | Así avanza, a vista de pájaro, la colada del volcán de La Palma arrasando casas y cultivos https://t.co/PkKLBVTavq pic.twitter.com/c8hEpfiQ8n — EL PAÍS (@el_pais) September 20, 2021

Премьер-министр Испании Педро Санчес отменил поездку в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций, чтобы иметь возможность поехать на Ла-Пальму и контролировать операции по спасению. Сегодня он посетит один из приютов для людей, которых эвакуировали из домов из-за извержения.

Напомним, ранее на Сицилии проснулся самый активный вулкан Европы — Этна.

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