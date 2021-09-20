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Извержение вулкана на Канарах: лава наступает на дома, тысячи людей эвакуируют

Извержение вулкана на Канарах: лава наступает на дома, тысячи людей эвакуируют

Скриншот видео

Лава продвигается со скоростью 700 м/ч и уже разрушила сотни домов.

Через извержение вулкана Тенегия на испанском острове Пальма в Атлантическом океане местные власти эвакуировали около 5000 человек.

Об этом сообщает в понедельник, 20 сентября, местное издание El Pais.

Эвакуация людей на острове Ла-Пальма началась накануне, поскольку специалисты, которые отслеживают сесйсмичну активность, заблаговременно предупредили о землетрясении  и угрозе извержения вулкана, указав эпицентр стихийного бедствия с точностью около 300 метров.

Лава продвигается со скоростью 700 м/ч и, по данным на утро понедельника, уже разрушила сотни домов в Эль-Пасо. Также раскаленные потоки перекрыли движение на семи автодорогах, которые теперь закрыты для проезда.

Всего с острова планируют эвакуировать до 10 000 человек, половина из них уже доставили в безопасные места. Среди эвакуированных — туристы, которые отдыхали на острове.

Директор Института вулканологии Канар Немесио Переса сообщил, что извержение на Ла -Пальми может продолжаться "несколько недель или несколько месяцев", объяснив, что продолжительность будет зависеть от количества магмы, которая накопилась в "резервуаре" вулкана.

Премьер-министр Испании Педро Санчес отменил поездку в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций, чтобы иметь возможность поехать на Ла-Пальму и контролировать операции по спасению. Сегодня он посетит один из приютов для людей, которых эвакуировали из домов из-за извержения.

Напомним, ранее на Сицилии проснулся самый активный вулкан Европы — Этна.

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