Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Извержение вулкана на Канарах: обвалился северный склон кратера

Извержение вулкана на Канарах: обвалился северный склон кратера

Associated Press

Вулкан не успокаивайтесь.

На испанском острове Пальма, где от 19 сентября извергается вулкан Кумбре-Велья , обвалился северный склон кратера.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 11 октября.

Потоки раскаленной лавы сметали на своем пути огромные глыбы — некоторые размером с дом. На данный момент лава покрыла площадь в почти полтысячи гектаров. Разрушены более тысячи зданий.

Извержение на Канарах не утихает уже третью неделю подряд. По оценкам испанских геологов, активным вулкан на Ла Пальме может оставаться еще три месяца.

Новости мира: вулкан на Канарах становится агрессивным

Новости мира: вулкан на Канарах становится агрессивным

Напомним, вулкан проснулся на испанськосу острове 20 сентября. Власти повысили уровень угрозы до оранжевого. Перекрыто региональные дороги. Началась эвакуация людей с ограниченной подвижностью. Ранее подобное происходило в 1971 году.

Поток лавы с вулкана добрался до Атлантического океана. При контакте лавы с морской водой образуются токсичные облака. Эти испарения могут быть смертельно опасны, ведь можно отравится токсичными газами.

Следующая публикация