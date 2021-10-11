Извержение вулкана на Канарах: обвалился северный склон кратера

Вулкан не успокаивайтесь.

На испанском острове Пальма, где от 19 сентября извергается вулкан Кумбре-Велья , обвалился северный склон кратера.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 11 октября.

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Потоки раскаленной лавы сметали на своем пути огромные глыбы — некоторые размером с дом. На данный момент лава покрыла площадь в почти полтысячи гектаров. Разрушены более тысячи зданий.

Извержение на Канарах не утихает уже третью неделю подряд. По оценкам испанских геологов, активным вулкан на Ла Пальме может оставаться еще три месяца.

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Напомним, вулкан проснулся на испанськосу острове 20 сентября. Власти повысили уровень угрозы до оранжевого. Перекрыто региональные дороги. Началась эвакуация людей с ограниченной подвижностью. Ранее подобное происходило в 1971 году.

Поток лавы с вулкана добрался до Атлантического океана. При контакте лавы с морской водой образуются токсичные облака. Эти испарения могут быть смертельно опасны, ведь можно отравится токсичными газами.

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