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Извержение вулкана на Канарах показали из космоса: фото

Извержение вулкана на Канарах показали из космоса: фото

Вулкан проснулся более десяти дней назад.

Космонавты Международной космической станции сняли потоки лавы на испанском острове Пальма, где с 19 сентября извергается вулкан Кумбре-Велья.

Снимок в своем Twitter опубликовал российский космонавт Олег Новицкий.

Космонавтам удалось сфотографировать ночью магму с борта Международной космической станции.

Напомним, вулкан проснулся на испанськосу острове 20 сентября. Власти повысили уровень угрозы до оранжевого. Перекрыто региональные дороги. Началась эвакуация людей с ограниченной подвижностью. Ранее подобное происходило в 1971 году.

Поток лавы с вулкана добрался до Атлантического океана. При контакте лавы с морской водой образуются токсичные облака. Эти испарения могут быть смертельно опасны, ведь можно отравится токсичными газами.

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