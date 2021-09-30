Извержение вулкана на Канарах показали из космоса: фото

Вулкан проснулся более десяти дней назад.

Космонавты Международной космической станции сняли потоки лавы на испанском острове Пальма, где с 19 сентября извергается вулкан Кумбре-Велья.

Снимок в своем Twitter опубликовал российский космонавт Олег Новицкий.

Космонавтам удалось сфотографировать ночью магму с борта Международной космической станции.

Вот уже больше недели на испанском острове # Пальма продолжается мощное извержение вулкана. По информации СМИ, потоки лавы достигли океана и привели к выброса в атмосферу едкого газа.



Вчера нам с Петром Дубровым удалось заснет магму вулкана с борта МКС в ночное время суток. pic.twitter.com/JTLlA46AaB — Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) September 30, 2021

Напомним, вулкан проснулся на испанськосу острове 20 сентября. Власти повысили уровень угрозы до оранжевого. Перекрыто региональные дороги. Началась эвакуация людей с ограниченной подвижностью. Ранее подобное происходило в 1971 году.

Поток лавы с вулкана добрался до Атлантического океана. При контакте лавы с морской водой образуются токсичные облака. Эти испарения могут быть смертельно опасны, ведь можно отравится токсичными газами.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку