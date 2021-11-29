Извержение вулкана на Канарах спровоцировало ряд землетрясений и появление новых жерл: чем это чревато

Извержение вулкана на Канарах спровоцировало ряд землетрясений и появление новых жерл: чем это чревато

Зафиксировано более десяти потоков лавы.

У укан на канарском острове Ла-Пальма, который извергается уже более двух месяцев, открылись новые жерла: лава угрожает новыми руниями.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что в течение ночи было зарегистрировано не менее 80 землетрясений. Магнитуда некоторых из них достигала 3,6 балла. Тем временем расплавленная порода из главного нового отверстия двигалась со скоростью шесть метров в минуту.

Следует отметить, что за 11 недель извержения ученые обнаружили не менее 11 потоков лавы. Она охватила около тысячи гектаров земли с тысячами домов, дорогами, линиями электропередач и т.п. К слову. одним потоком лавы разрушило кладбище, на котором было три тысячи могил.

Напомним, вулкан проснулся на испанском острове 20 сентября. Власти повысили уровень угрозы оранжевому. Перекрыты региональные дороги. Началась эвакуация людей. В общей сложности реки раскаленной лавы выжгли почти 800 гектаров земли — преимущественно это фермерские угодья. Особенно пострадали банановые и авокадовые плантации. Ранее подобное происходило в 1971 году.

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