Извержение вулкана на Канарах: в воздух поднялся токсичный газ, власти эвакуируют людей

Вулкан начал извергаться в сентябре.

Токсический газ на канарском острове Ла-Пальма, где уже более двух месяцев идет извержение вулкана, заставил эвакуировать жителей трех муниципалитетов.

Речь идет о почти трех тысячах людей, рассказали в ТСН.Ранок 23 ноября.

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Густые облака потенциально вредных соединений поднялись над частью острова после того, как новый поток лавы достиг океана. В местном департаменте по чрезвычайным ситуациям исследуют качество воздуха. Впрочем, из-за пепла, который выбрасывает гора, снова на несколько суток закрыли местный аэродром.

Потоками лавы на Ла-Пальме разрушены более двух тысяч зданий. Более семи тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Новости мира: токсичный газ на Ла-Пальме заставил эвакуировать жителей трех муниципалитетов

Напомним, вулкан проснулся на испанском острове 20 сентября. Власти повысили уровень угрозы оранжевому. Перекрыты региональные дороги. Началась эвакуация людей. В общей сложности реки раскаленной лавы выжгли почти 800 гектаров земли — преимущественно это фермерские угодья. Особенно пострадали банановые и авокадовые плантации. Ранее подобное происходило в 1971 году.

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