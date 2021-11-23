Извержение вулкана на Канарах: в воздух поднялся токсичный газ, власти эвакуируют людей

Вулкан начал извергаться в сентябре.
Токсический газ на канарском острове Ла-Пальма, где уже более двух месяцев идет извержение вулкана, заставил эвакуировать жителей трех муниципалитетов.
Речь идет о почти трех тысячах людей, рассказали в ТСН.Ранок 23 ноября.
Густые облака потенциально вредных соединений поднялись над частью острова после того, как новый поток лавы достиг океана. В местном департаменте по чрезвычайным ситуациям исследуют качество воздуха. Впрочем, из-за пепла, который выбрасывает гора, снова на несколько суток закрыли местный аэродром.
Потоками лавы на Ла-Пальме разрушены более двух тысяч зданий. Более семи тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.
Напомним, вулкан проснулся на испанском острове 20 сентября. Власти повысили уровень угрозы оранжевому. Перекрыты региональные дороги. Началась эвакуация людей. В общей сложности реки раскаленной лавы выжгли почти 800 гектаров земли — преимущественно это фермерские угодья. Особенно пострадали банановые и авокадовые плантации. Ранее подобное происходило в 1971 году.
Читайте также:
- Испанию накрыла мощная метель: выпало около 20 см снега
- Масштабное наводнение в Индии из выбрало жизни 30 человек, около сотни — пропали без вести