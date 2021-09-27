Извержение вулкана на Канарах: в земной коре образовалась новая трещина, из которой тоже вытекает лава

Разрушены полтысячи домов.
На Канарах не успокоится вулкана Кумбре-Вьеха: в нем открылась новая трещина, откуда вытекает еще больше лавы.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 27 сентября.
Потоки лавы уже выжгли более двухсот гектаров на острове Ла Пальма. С трехкилометровой зоны вокруг горы эвакуировали всех жителей. Разрушены полтысячи домов.
Из-за извержения местный аэропорт накануне приостанавливал работу. Сейчас взлетную сумугу почистили от пепла и аэродром готово снова принимать рейсы. Впрочем, ряд авиакомпаний пока предпочитает облетать Канары.
Извержение на Канарах, по прогнозам сейсмологов, может длиться до трех месяцев. Уже завтра испанское правительство на экстренном заседании может объявить Ла Пальму зоной стихийного катастрофы.
Напомним, вулкан проснулся на испанськосу острове 20 сентября. Власти повысили уровень угрозы до оранжевого. Перекрыто региональные дороги. Началась эвакуация людей с ограниченной подвижностью. Ранее подобное происходило в 1971 году.