Извержение вулкана на Канарах: в земной коре образовались новые трещины

Лава выжгла 20 га территории.

На испанском острове Пальма, где от 19 сентября извергается вулкан Кумбре-Велья, образовались новые трещины.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 4 октября.

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Лава уже выпалила 20 гектаров территорий. Склонами она стекает в океан и образует опасные испарения. Пока большой угрозы местным жителям они не представляют, но на всякий случай людей просят без надобности не выходить на улицу.

Кроме того, скамья уже успела уничтожить тысячи домов, а 85 000 человек были вынуждены покинуть свои дома. Испанские власти пообещали выделить более 200 000 000 евро на восстановление острова.

Новости мира: на вулкане острова Ла-Пальма образовались новые трещины

Напомним, вулкан проснулся на испанськосу острове 20 сентября. Власти повысили уровень угрозы до оранжевого. Перекрыто региональные дороги. Началась эвакуация людей с ограниченной подвижностью. Ранее подобное происходило в 1971 году.

Поток лавы с вулкана добрался до Атлантического океана. При контакте лавы с морской водой образуются токсичные облака. Эти испарения могут быть смертельно опасны, ведь можно отравится токсичными газами.

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