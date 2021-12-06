Извержение вулкана в Индонезии: количество погибших и травмированных растет, пепел накрыл 11 селений

Извержение вулкана в Индонезии: количество погибших и травмированных растет, пепел накрыл 11 селений

Известно уже о 14 погибших.

В Индонезии, где с новой силой извергается вулкан Семера, по меньшей мере 14 погибших и десятки травмированных.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 6 декабря.

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Горячим пеплом засыпало 11 селений. Кое-где дома завалены под самую крышу, автомобилей вообще не видно. Спасатели вместе с полицейскими и военными вручную разгребают пепел в поисках живых.

Тем временем эвакуировали уже более тысячи человек. По словам ученых, извержение спровоцировало сильный ливень, из-за которого обрушился один из склонов вулкана.

Новости мира: в Индонезии с новой силой извергается вулкан Семеру – по меньшей мере 14 погибших

К слову, Семеру активен уже более полувека. Вулкан регулярно выбрасывает пепел на высоту почти до 4,5 км. В последний раз он извергался год назад.

Напомним, ранее вулкан проснулся на Канарах – 20 сентября. Власти повысили уровень угрозы до оранжевого. Перекрыты региональные дороги. Началась эвакуация людей. В общей сложности реки раскаленной скамьи выжгли почти 800 гектаров земли — преимущественно это фермерские угодья. Особенно пострадали банановые и авокадовые плантации. Ранее подобное происходило в 1971 году.