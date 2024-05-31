Извержение вулкана в Индонезии: людей предупредили об опасности "лахара" (видео)

Сильные дожди в начале этого месяца нанесли ущерб нескольким близлежащим районам, обрушив так называемую "холодную лаву" из вулкана Мерапи.

В Индонезии расположены 400 вулканов, 80 из которых периодически извергаются. Гора Мерапи на острове Ява – один из самых активных вулканов страны. Свидетельства о его извержении известны по крайней мере с 16 века. Его последнее извержение произошло в четверг около 13:00 по местному времени и подняло в небо столб пепла высотой 2 км.

Об этом пишет The Independent.

Власти объявили предупреждение для местных жителей, призвав их оставаться за пределами зоны отчуждения радиусом около 4,5 км от кратера из-за потенциальной опасности "лахара".

Лахара – так в Индонезии называют потоки холодной лавы, то есть смесь пепла, песка и камней, смываемая сильным дождем по склонам горы.

"Людям настоятельно рекомендуется держаться подальше от речных районов, берущих начало от вулкана Мерапи, и быть готовыми к потенциальной опасности лахара, которая может возникнуть, особенно во время дождя", — сказал представитель индонезийского агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий BNPB Абдул Мухари.

#Eruption of #Marapi volcano in #Indonesia, May 30, 2024.

Height of the ash column достигли 4891 meters over sea level.

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International online forum. "Global Crisis. There is a way out" pic.twitter.com/ojpeNHMO7P — Andrey (@Andrej78069591) May 31, 2024

В начале мая сильные дожди уже нанесли ущерб нескольким близлежащим районам, обрушив холодную лаву из Мерапи.

Напомним, во время извержения Мерапи в декабре прошлого года трагически погибли 11 альпинистов. Еще 12 человек пропали без вести. Тогда же наблюдатели зафиксировали столб пепла высотой 3 километра. Выходящим на улицу жителям власти рекомендовали носить головные уборы, очки и маски, чтобы защититься от вулканического пепла.

Также стало известно, что на севере Индонезии эвакуируют более 11 тысяч человек из-за извержения 725-метрового вулкана Руанг. Авиационная служба объявила о закрытии международного аэропорта из-за распространения вулканического пепла.

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