Извержение вулкана в Индонезии: трагически погибли 11 альпинистов (фото, видео)

В Индонезии началось извержение вулкана Мерапи. Вулкан выбросил пепел на высоту около трех километров. Несколько сел покрыло пеплом.

Об этом сообщает The Guardian.

Власти запретили местным жителям и иностранцам осуществлять любую деятельность в радиусе 3 км от кратера вулкана.

Однако сверху оказались 75 альпинистов, за день до этого начавших свой путь на вулканическую гору высотой 2891 метр. Для их поиска было задействовано более 160 человек, учитывая полицейских и солдат.

Несколько деревень покрыло пеплом / Фото: Associated Press

"26 человек не были эвакуированы, мы обнаружили 14 из них: троих живыми и 11 мертвыми. 12 альпинистов все еще считаются пропавшими без вести", — сказал Абдула Малик, глава поисково-спасательного агентства в курортном городе Паданг.

"Некоторые получили ожоги, потому что было очень жарко, и их доставили в больницу. Пострадавшие — это те, кто приблизился к кратеру", — сообщил глава Агентства по смягчению последствий стихийных бедствий провинции Руди Ринальди.

Справка:

Вулкан Мерапи – один из самых активных вулканов Индонезии. Его высота – 2963 метра.

Последнее сильное извержение произошло в 2010 году, тогда погибли 350 человек, а 280 тысяч человек были эвакуированы. В 1930 году извержение Мерапи унесло жизни 1300 человек, а во время извержения 1994 года – погибли 60 местных жителей.

Breaking: Mount Marapi Erupts in Indonesia



Mount Marapi в Indonesia еrupts violently, spewing colossal наши лопасти более 9,800 nohy в небо.



Букиттинги, близлежащий городок монастырь белкано, находится в порошке.



No casualties должны быть reported, но residents face the… pic.twitter.com/qEIkXcHIHA — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 3, 2023

Напомним, что в Индонезии, расположенной на Тихоокеанском огненном кольце, вулканов больше, чем в любой другой стране. Всего в стране насчитывается около 130 активных вулканов.

Индонезия расположена на стыке слияния континентальных плит, что вызывает высокую вулканическую и сейсмическую активность.

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