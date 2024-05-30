Извержение вулкана в Исландии: мощные потоки лавы захлестнули полуостров

Нынешнее извержение стало самым мощным за последнее время.
В Исландии на полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана. Выбросы магмы начались вблизи города Гриндавик, где проживают около 3 000 человек.
Об этом пишет Iceland Review.
Из-за повышения сейсмической активности власти уже начали эвакуацию.
Шлейфы от извержения составляют не менее 50 метров в высоту, а длина трещины превышает километр.
| Una nova erupción volcánica ha començat a la península de Reykjanes, en el suroeste de Islandia, informó el miércoles la oficina meteorològica del país, poc després que les autoritats evacuaran la propera localitat de Grindavik.— Data Veritas (@data_veritas) May 29, 2024
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Стоит отметить, что извержение на полуострове Рейкьянес стало восьмым с 2021 года. Ученые предполагают, что территория вступает в новую вулканическую эру продолжительностью от десятков лет до сотен.
Справка:
Исландия имеет 33 активных вулканических системы, ведь расположена над так называемым Срединно-Атлантическим хребтом — границей между двумя крупнейшими тектоническими плитами на планете. Последний раз вулканическую активность на полуострове Рейкьянес наблюдали 800 лет назад, тогда извержения продолжались десятилетиями.
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