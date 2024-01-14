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Извержение вулкана в Японии и заявления мировых политиков о Тайване: главные новости ночи 14 января 2024 года

Извержение вулкана в Японии и заявления мировых политиков о Тайване: главные новости ночи 14 января 2024 года

Выборы на Тайване: победил прозападный кандидат, выступающий за независимость острова / Фото: Getty Images

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В Японии началось извержение вулкана Читать далее –>
  • "Принцип одного Китая": Пекин подчеркнул, что тайваньский вопрос является внутренним делом КНР .
  • Байден: США не поддерживают независимость Тайваня Читать далее –>
  • Стало известно, когда Конгресс США может принять временный проект финансирования правительства — Politico Читать далее –>
  • Россия все чаще использует химическое оружие в Украине — ISW Читать далее –>

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