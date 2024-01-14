Извержение вулкана в Японии и заявления мировых политиков о Тайване: главные новости ночи 14 января 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В Японии началось извержение вулкана Читать далее –>
- "Принцип одного Китая": Пекин подчеркнул, что тайваньский вопрос является внутренним делом КНР .
- Байден: США не поддерживают независимость Тайваня Читать далее –>
- Стало известно, когда Конгресс США может принять временный проект финансирования правительства — Politico Читать далее –>
- Россия все чаще использует химическое оружие в Украине — ISW Читать далее –>
Читайте также: