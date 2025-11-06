Известная блогер-”Барби” умерла во время интима: что произошло

Барбара Янковская

Инфлюэнсер Барбара Янкавски, которая была известна как «Барби» из-за многочисленных пластических операций, умерла в возрасте 31 года. Трагедия произошла в Бразилии.

Звезда социальных сетей, имевшая более 55 000 подписчиков в Instagram и 344 000 в TikTok, была найдена мертвой в таунхаусе в Сан-Паулу 2 ноября.

В полицейском отчете, полученном CNN Brasil, 51-летний мужчина свидетельствовал властям, что он был из Янкавски в ночь ее смерти, поскольку нанял ее для «сексуальных услуг».

Он утверждал, что они употребляли запрещенные вещества во время их встречи.

Чиновник сказал, что он заметил, что Янкавски не двигается после того, как она заснула, и вызвал скорую помощь.

Он пытался реанимировать ее в течение девяти минут, прежде чем врачи прибыли на место происшествия и подтвердили ее смерть.

По данным военной полиции штата Сан-Паулу, как сообщает CNN Brasil, Янкваски была найдена в одном белье, с травмой левого глаза и следами на спине.

Издание сообщило, что друг объяснил травму лица Янкваски тем, что она раньше поскользнулась и упала.

Женщина перенесла по меньшей мере 27 пластических операций, которые в общей сложности стоили более 56 000 долларов, чтобы достичь своего кукольного вида.

Среди них было несколько экстремальных процедур, таких как липосакция шеи, живота и ног, увеличение груди и ягодиц, подтяжка бровей и пять ринопластик.

В настоящее время точная причина смерти устанавливается.