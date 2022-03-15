Известная российская пропагандистка уехала из России и уволилась

Известная российская пропагандистка уехала из России и уволилась

Женщина написала заявление за границей, потому что боялась, что ее не отпустят просто так.

Известная ведущая пропагандистского российского телеканала НТВ Лилия Гильдеева уволилась и уехала из России. Женщина написала заявление уже за границей, потому что боялась, что ее не отпустят.

Об этом она сообщила Telegram-каналу Varlamov News.

"Сначала уехала, боялась, что просто так не отпустят, потом написала заявление", — рассказала она.

Отметим, что Гильдеева много лет вела программу "Сегодня" на ТВ.

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