Известная российская пропагандистка уехала из России и уволилась

Женщина написала заявление за границей, потому что боялась, что ее не отпустят просто так.
Известная ведущая пропагандистского российского телеканала НТВ Лилия Гильдеева уволилась и уехала из России. Женщина написала заявление уже за границей, потому что боялась, что ее не отпустят.
Об этом она сообщила Telegram-каналу Varlamov News.
"Сначала уехала, боялась, что просто так не отпустят, потом написала заявление", — рассказала она.
Отметим, что Гильдеева много лет вела программу "Сегодня" на ТВ.
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