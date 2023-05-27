Известного актера спустя четыре месяца после исчезновения нашли мертвым в сундуке под бетоном

Известного бразильского актера Джефферсона Мачадо спустя четыре месяца после исчезновения нашли мертвым.

Его тело отыскали в сундуке, закопанном на глубине почти двух метров в Рио-де-Жанейро на заднем дворе дома Кампу-Гранди, Бразилия. Руки Мачадо были связаны, а шею обвивала металлическая проволока, что указывает на то, что артиста пытались задушить.

Звезде теленовелл было 44 года. Он исчез в январе 2023-го, а его тело было обнаружено 22 мая – через четыре месяца после исчезновения.

Джефферсон Мачадо / Фото: instagram.com/jeffmachadocosta

Как пишет DailyMail, адвокат семьи актера сообщил, что сундук принадлежал Мачадо и раньше был вывезен из его дома.

Vídeo muestra момент о том, что я буду как corpo do otor Jeff Machado é desenterrado em terreny em Campo Grande, на Zona Oeste в Рио. #ODia



Crédito: Divulgação/PCERJ pic.twitter.com/tUqpLSao46 Опубликовано Jornal O Dia (@jornalodia) 24 мая 2023

"Джефферсона хладнокровно и жестоко убили завистливые, злые и, конечно же, беспринципные люди", – написала в Instagram актера подруга семьи Синтия Хильсендегер.

Семья Мачадо узнала, что он исчез после того, как неправительственное агентство сообщило им, что его восемь собак остались брошенными в его доме в Рио-де-Жанейро. У каждой из собак было свое устройство слежки – двое из них умерли, а шестеро проходят лечение в ветеринарном центре.

У Джефферсона Мачадо было 8 собак / Фото: instagram.com/jeffmachadocosta

Мать актера Мария дас Дорес рассказала, что в последний раз разговаривала с сыном 29 января. По словам женщины, Джефферсон ездил в Сан-Паулу на собеседование по поводу работы и останавливался в доме друга. Она забеспокоилась, когда перестала получать от сына звонки.Вместо этого женщине приходили только текстовые сообщения с ошибками. "Он также написал, что уронил свой мобильный телефон в унитаз, поэтому не может сделать видеозвонок", – поделилась мать Мачадо.

Джефферсон Мачадо / Фото: instagram.com/jeffmachadocosta

По мнению Дас Дорес, ее сына убили мошенники, которые пообещали ему помочь получить роль в мыльной опере на местном бразильском канале TV Globo.

Дас Дорес говорит, что убийцы расправились с ее сыном, чтобы забрать его машину, дом и деньги, полученные в результате недавно выигранного им судебного процесса.

"Он доверял этим фальшивым друзьям, которые заставили его поверить, что он добьется успеха, даже взяв деньги (у него)", – сказала дас Дорес.

Отметим, что у Джефферсона Мачадо осталось восемь собак, которых он очень любил. С исчезновением хозяина двое из них скончались.

Джефферсон Мачадо очень любил собак / Фото: instagram.com/jeffmachadocosta

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