Известного депутата поймали на краже в супермаркете - детали

Конрад Беркович / © rmf24.pl

В Кракове депутат польского Сейма от ультраправой партии Конфедерация Свобода и Независимость Конрад Беркович был задержан в магазине IKEA за попытку вынести товар без оплаты.

Об этом пишет радио RMF FM.

Инцидент произошел возле касс самообслуживания. По информации RMF FM, стоимость товара составляла около 400 злотых. На место происшествия вызвали полицию, которая наложила на Берковича штраф в размере 500 злотых. Товар вернули в магазин, а депутат после уплаты штрафа был уволен. Он не сообщил правоохранителям о своем статусе.

Биография Конрада Берковича

Конрад Щепан Беркович родился 27 мая 1984 года в Кракове. Он является польским политиком, компьютерным ученым и философом. Образование получил на факультете философии и социологии Варшавского университета, а также изучал информатику в Академии горно-металлургической в Кракове. Ранее был вице-президентом партии KORWiN, а с 2015 года — первым вице-президентом партии Nowa Nadzieja (Новая Надежда). С 2019 года занимает должность депутата Сейма Польши от округа Краков II. В 2023 году успешно переизбрался на следующий срок, получив 36 918 голосов. В 2024 году баллотировался на должность мэра

