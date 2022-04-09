Известного российского комика затравили во время выступления в США из-за молчания о войне в Украине

Известного российского комика затравили во время выступления в США из-за молчания о войне в Украине

Нурлан Сабуров смог лишь сказать, что "сочувствует" украинцам.

Выступление известного российского stand up комика Нурлана Сабурова в Лос-Анджелесе, США чуть ли не закончилось скандалом.

Посреди концерта присутствующие в зале не удержались и просто с мест начали выкрикивать, чтобы Сабуров выразил свое отношение к войне России против Украины. Отсутствие четкой позиции юмориста очень разозлило зрителей:

"Я искренне сочувствую. Я человек. Я не дибил. Когда я вижу эти кадры, я не думаю, что так и надо. Ты кого из меня делаешь? Я сочувствую. У меня есть дети. Ты думаешь, я не сплю? Ты думаешь, я урод? Кого вы из меня делаете?" – сказал комик.

Впрочем, людей такой ответ не удовлетворил: "Почему ты молчишь? Выскажи против. Почему ты съел язык и молчишь? Скажи что ты против. Если ты засцал так и скажи, я боюсь сказать "нет", — настаивали зрители.

Комик признался, что действительно боится сказать "нет": "Да, так и есть. У меня есть семья, вы должны понять, что у меня тоже есть свои страхи", — сказал Сабуров.

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