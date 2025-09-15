- Дата публикации
Известного шеф-повара подозревают в серии преступлений: что он совершил
В США задержали известного шеф-повара, ограбившего три банка.
Валентино Лучин, известный шеф-повар из Калифорнии, в свое время управлявший кухней в культовых ресторанах Сан-Франциско, был задержан за ограбление трех банков в течение одного дня. Как сообщают источники, Лучин оказался в затруднительном финансовом положении после того, как его заведение закрылось из-за банкротства.
Об этом пишет BILD.
По данным следствия, 34-летний Лучин передавал работникам банков рукописные записки с требованием отдать деньги. Это не первый подобный инцидент в его биографии: в 2018 году он уже грабил банк, унеся оттуда 18 тысяч долларов. Тогда он объяснял свой поступок финансовыми затруднениями.
В 2000-х годах Валентин Лучин был признанной звездой гастрономической сцены Калифорнии. Его итальянская кухня получила высокие оценки критиков, а он считался гостеприимным и талантливым шефом. Однако после первого ограбления его имя исчезло из ресторанных смотров.
Пока сумма, которую Лучин похитил во время последних ограблений, неизвестна. Прокуратура готовит обвинения по нескольким эпизодам, а сам подозреваемый находится в следственном изоляторе.
