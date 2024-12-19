Известного украинского журналиста задержали по подозрению "взорвать" саммит ЕС: что стало причиной

Во время проверки безопасности на входе в Дом Европы специальный аппарат указал на наличие на руках журналиста "следов взрывчатки".

Известного украинского журналиста, редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко в Брюсселе задержала полиция из-за подозрения в подготовке взрыва на саммите ЕС. В течение 5 часов он находился в полицейском участке, а в его гостиничном номере проводили обыск.

Об этом курьезном инциденте, который произошел накануне, 18 декабря, Сергей Сидоренко сам сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, во время проверки на входе в Дом Европы, где проходит саммит, сработал какой-то детектор, после чего у него взяли мазки из рук. Специальный аппарат указал на наличие на руках журналиста "следов взрывчатки".

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Для дальнейшей проверки охранники вызвали специалиста со специально обученной на поиск взрывчатки собакой, но, разумеется, ничего опасного тот не обнаружил. Несмотря на это, полицейские решили проявить излишнее рвение и повели себя довольно грубо — вырвали из рук телефон, одели на руки специальные пакеты, обыскали вещи, изъяли карту-ключ от гостиничного номера. Вызвать консула стражи порядка отказались, объяснив, что тот придет уже на суд.

"На тот момент они уже точно знали, что я реальный журналист — все проверили, погуглили, опрашивали меня по поездкам, сверили с паспортом и тому подобное", — отметил Сидоренко.

Пока в гостиничном номере журналиста проходил обыск, его содержали в полицейском участке. Хотя обыск, разумеется, был безрезультатным, сразу задержанного не отпустили, поскольку процедура задержания требовала проведения допроса, который следовало проводить в присутствии переводчика с украинского. В конце концов полицейские согласились на общение с помощью переводчицы с английского, которым владеет задержанный журналист.

“Задержание длилось чуть больше 5 часов суммарно – "красная" проба на детекторе сработала в 18:48 (запомнил время, потому что должен был записать это в журнале, рилли!), а из участка вышел после полуночи. Правда, как бонус – дали полицейскую машину, чтобы доехать из полиции под мигалками до места пресс-конференции [Владимира Зеленского]", — описал завершение ситуации Сидоренко.

Как впоследствии объяснили полицейские, вероятной причиной срабатывания детектора могло быть то, что украинский журналист перед тем, как проходить проверку на безопасность, перекусил сэндвичем с колбасой, который держал в руках. Именно по этой причине на руках были обнаружены "следы нитратов", которые по их стандартам являются признаком того, что человек работает со взрывчаткой. Кроме колбасы, такой же эффект могут вызвать некоторые санитайзеры, которыми протирают руки.

"В бельгийских базах данных остались мои отпечатки пальцев и фото фас-профиль на фоне линейки на стене - все, как в фильмах. А у меня осталась копия протокола допроса и реально незабываемые воспоминания”, — отметил Сергей Сидоренко.

Напомним, вчера, 18 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, где у него запланированы важные переговоры с европейскими партнерами.

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