Известную блогершу нашли мертвой в ванной гостиницы: кто может быть причастен (фото)

Тайваньская блогерша Ирис Хсие / © Instagram

Реклама

31-летняя тайваньская блогерша Ирис Хсие была найдена мертвой 22 октября в ванной отеля в Куала-Лумпуре. Дело, первоначально классифицированное как внезапная смерть, теперь расследуется как убийство.

Об этом сообщает малайзийская газета The Star.

Тайваньская блогерша Хсие Ю-хсин, более известная под именем Ирис Хсие и популярная в Instagram (более 546 тыс. подписчиков), была найдена мертвой 22 октября около 13:40 по местному времени. Это произошло в одном из отелей на улице Джалан Конлей в Куала-Лумпуре.

Реклама

Сначала дело квалифицировали как внезапную смерть, однако теперь его рассматривают как возможное убийство.

Тайваньская блогерша Ирис Хсие / © Instagram

Последним, кого видели с блогершей, был 42-летний малазийский рэпер Namewee (настоящее имя — Ви Менг Чи). СМИ сообщают, что во время инцидента он находился в той же комнате, что и Хсие. Ранее артиста уже обвиняли в незаконном употреблении и хранении наркотиков.

«Его позже арестовали за якобы хранение и употребление наркотиков, но освободили после того, как 24 октября в суде Джалан Дута он не признал себя виновным в обвинениях, связанных с наркотиками», — рассказал местный офицер Датук Фадил Марсус.

Как отмечает BBC, во время обыска полиция обнаружила таблетки, похожие на экстази, а тест на запрещенные вещества дал положительный результат. Рэпера задержали на два дня, после чего освободили.

Реклама

Сам Namewee позже публично отрицал употребление наркотиков. Он заявил, что испытывает «глубокое» сожаление из-за смерти Ирис Хсие и добавил, что скорая помощь «опоздала почти на час». Также рэпер отметил, что «правда выйдет наружу», когда будет обнародован полицейский отчет, который «должен занять еще два-три месяца».

Тайваньская блогерша Ирис Хсие / © Instagram

По словам офицера Фадила, полиция опросила персонал отеля, охрану и просматривает записи с камер наблюдения, чтобы выяснить обстоятельства трагедии.

«Расследование продолжается со всех сторон, включая лиц, которые в последнее время были с жертвой. Мы пересмотрим все передвижения как жертвы, так и подозреваемого, чтобы определить, является ли он подозреваемым», — сообщил Фадил.

Полиция уже получила показания от сотрудников отеля, охранников и транспортных служб, в том числе и персонала аэропорта.

Реклама

Напомним, в американском штате Аризона погибла 27-летняя блогерша Ярели Эшли Эрмосильо. Трагедия произошла на глазах у ее мужа и 4-летнего сына. Женщина получила смертельное ранение в голову, когда ее автомобиль случайно оказался между двумя водителями, чья ссора переросла в стрельбу.