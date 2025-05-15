Валерии Маркес было 23 года / Фото: Instagram / v___marquez

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В Мексике известную блогершу застрелили прямо во время прямого эфира в TikTok. Девушке было 23 года.

Об этом пишет BBC.

У Валерия Маркес было 200 тысяч подписчиков в TikTok и Instagram.

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По данным прокуратуры штата Халиско, девушку убили, когда мужчина зашел в ее салон красоты в пригороде Гвадалахары, то, «очевидно, выстрелил в нее из пистолета».

Через несколько минут до смерти Маркес сидела за столом с мягкой игрушкой в руках и проводила прямую трансляцию. Через несколько секунд ее застрелили, а запись оборвалась только тогда, когда другой человек взял телефон и остановил трансляцию.

Мотив нападения пока не установлен, но дело расследуют как фемицид — когда женщин и девушек убивают из-за их пола.

Местные медиа указывают, что ее убил мужчина, который делал вид, что принес ей подарок.

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Как пишет издание Las Estrellas, после убийства блоггерши в соцсетях распространили ее сообщения, в которых она писала о своем бывшем партнере как о возможном виновном, если с ней или ее семьей что-нибудь случится.

Глава города Запопан Хуан Хосе Франхи заявил, что в его офисе нет никаких записей о том, что Маркес обращалась за помощью к власти из-за угроз в ее адрес, добавив, что «фемицид — это хуже всего», цитирует его AFP.

Гендерно обусловленное насилие является распространенным явлением в Мексике, где, по данным ООН, каждый день 10 женщин или девушек гибнут от рук партнеров или членов семьи.

Напомним, криптотрейдер застрелился в прямом эфире после того, как потерял $500.

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