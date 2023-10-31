Известную иранскую защитницу прав человека заключили в тюрьму и избили: что известно

Адвокат не смогла пройти мимо резонансного дела 16-летней девушки, жизнь которой оборвалась после столкновения с "полицией морали".

В Иране активистку по правам человека Насрин Сотуде арестовали и жестоко избили. Она присутствовала на похоронах школьницы Армиты Гераванд, умершей из-за того, что не носила хиджаб в общественных местах.

Об этом пишет The New York Times.

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Как известно, 60-летняя Сотуде представляет женщин, которые не носят традиционный платок для головы, который называют хиджаб, на публике. Она также отказывается носить этот головной убор. Женщину несколько раз арестовали, а в последний раз она была осуждена на секретном суде в 2019 году за преступления, связанные с безопасностью. Впоследствии, в 2021 году, Сотуде уволили из-за того, что она страдает сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями.

Муж задержанной Реза Хандан рассказал в интервью, что она позвонила посреди ночи и рассказала об инциденте. В частности, Сотуде детализировала, что во время содержания под стражей ее очки были разбиты.

"Думаю, разбитые очки говорят достаточно. Насрин также подтвердила факт избиения и подчеркнула, что это было плохо", – рассказал Хандан.

Когда Сотуде привели в суд, мужчина хотел передать жене новую пару очков, но охранники отказали.

Затем ее перевели в Карчак, печально известную женскую тюрьму под Тегераном. Женщину обвинили в "нарушении правил ношения хиджаба", а также "действиях, направленных против психологической безопасности общества".

"Я слышал, что Насрин отказывалась носить хиджаб до последнего момента перед слушанием в суде Эвина", – сказал мужчина.

В последнее время Сотуде сосредоточилась на своем здоровье и своей семье, а не на активизме. Однако случай Армиты Гераванд слишком глубоко коснулся правозащитницы, говорит Хандан, так что она не могла молчать.

"Она уже собрала свой тюремный чемодан перед отъездом на похороны", – подытожил мужчина Насрин Сотуде.

Напомним, 16-летняя Армита Гераванд получила травмы во время задержания из-за отсутствия хиджаба. После нескольких недель в реанимации девушка скончалась.

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