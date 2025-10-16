Известную корпорацию обвинили в продаже детской присыпки с канцерогеном: что известно

Детские присыпки / © krymtatar.in.ua

В Великобритании начат масштабный судебный процесс против компании Johnson & Johnson (J&J) — более 3000 человек заявили, что использование детской присыпки бренда могло вызвать у них или членов их семей рак яичников или мезотелиому.

Об этом сообщило издание Sky News.

Иск подала юридическая фирма KP Law в Высокий суд Лондона от имени пострадавших. Среди ответчиков также компания Kenvue UK, которая в 2023 году отделилась от J&J.

Истцы утверждают, что продукция Johnson & Johnson содержала канцерогенные волокна, в частности асбест, а компания якобы скрывала эту информацию в течение десятилетий.

Адвокат истцов Майкл Роулинсон заявил, что большинство месторождений талька в мире могут содержать следы асбеста, о чем J&J должна была знать, опираясь на собственные исследования. По его словам, компания «лоббировала регуляторные органы», чтобы обеспечить продолжение продаж своей продукции, и спонсировала исследования, чтобы «преуменьшить опасность» для здоровья человека.

Среди истцов — 75-летняя Джанет Фушилло, которой семь лет назад диагностировали рак яичников. Она рассказала, что пользовалась присыпкой J&J с 1960-х годов: «Я использовала тальк для себя и всех четырех своих детей, потому что нам говорили, что он чистый и полезный».

Патрисия Энджелл рассказала, что ее муж Эдвард умер в 2006 году в возрасте 64 лет — всего через несколько недель после того, как ему диагностировали мезотелиому, редкую форму рака, которую обычно вызывает воздействие асбеста.

По словам женщины, мужчина ежедневно после работы принимал душ и пользовался детской присыпкой Johnson & Johnson. Во время вскрытия, как указано в отчете, в тканях Эдварда обнаружили частицы талька и следы асбеста, которые, вероятно, содержались в загрязненном тальке.

Компания Kenvue, которая сейчас производит детскую присыпку на основе кукурузного крахмала, отрицает обвинения. Представители заявили, многочисленные независимые исследования подтвердили безопасность детской присыпки. Там уверяют, что используемый тальк не содержал асбеста и не имел канцерогенных свойств.

Johnson & Johnson уже неоднократно сталкивалась с аналогичными исками в США. На прошлой неделе суд обязал компанию выплатить 966 миллионов долларов семье женщины, которая умерла от мезотелиомы. Это одна из крупнейших компенсаций, которую должны выплатить J&J, но решение еще могут обжаловать.

Продажи детской присыпки на основе талька компания прекратила в США в 2020 году, а с 2023-го — во всем мире, заменив состав на кукурузный.

Напомним, весной 2025 года L’Oreal SA объявила об отзыве всех партий средства для лечения акне Effaclar Duo, продаваемого под брендом La Roche-Posay. Сообщается, что в средстве были найдены следы бензола — канцерогенного компонента.