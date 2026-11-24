Парасту Ахмади

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В Иране известную местную певицу Парасту Ахмади наказали 74 ударами кнутом за концерт без хиджаба.

Об этом сообщает CNN и Metro.

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По словам ее адвоката, Ахмади и четверо членов ее концертной команды получили наказание кнутом в понедельник из-за выступления в декабре 2024 года, которое транслировалось в прямом эфире без зрителей. Певица была одета в длинное черное платье без рукавов с открытыми волосами, что является нарушением обязательных правил ношения хиджаба в Иране.

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Правозащитник Махмуд Амири-Могаддам, директор IHRNGO (Iran Human Rights), рассказал CNN, что одежда Ахмади была важным фактором в наказании, но обвинение также посчитало ее публичное пение как вызов иранским властям.

Суд приговорил девятерых членов команды к 74 наказаниям кнутом каждого, к двухлетнему запрету на выезд и двухлетнему запрету на художественную деятельность.

Концерт приобрел популярность вместе с движением «Женщина, жизнь, свобода» в Иране, которое возникло в 2022 году после смерти Махсы Амини, которую арестовала и убила иранская полиция морали.

В Иране ношение хиджаба и соблюдение строгого, скромного дресс-кода в общественных местах юридически обязательно для всех женщин, включая иностранных посетителей, а обеспечение соблюдения этого правила регулируется Исламским уголовным кодексом.

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Наказание за неношение хиджаба варьируется от крупных штрафов и лишения свободы до суровых телесных наказаний и в некоторых случаях до смертной казни.

Это наказание совершается на фоне постоянного давления на исполнительниц в Иране. Другую певицу Хиву Сейфизаде приговорили судом низшей инстанции к четырем годам лишения свободы за «поощрение коррупции и проституции» после исполнения традиционной иранской музыки в Тегеране в феврале 2025 года.

В августе Сейфизаде в видео, опубликованном в социальных сетях, заявила, что спела лишь несколько стихотворений известного персидского поэта XIII века Саади Ширази, и поставила под сомнение, как это выступление может представлять собой поощрение коррупции или проституции. Она сказала, что намерена подать апелляцию.

Раньше мы писали, как в Иране построили непобедимую бизнес-империю на терроре и крови.

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